PM desmonta acampamentos do tráfico em Cabo Frio. Vídeo!

Policiais militares de Cabo Frio deram fim a um acampamento de tráfico de drogas na Estrada Nelore, uma área de mata no bairro Monte Alegre, na noite da última sexta-feira (23). Durante a operação, iniciada por volta das 19h, após troca de tiros com os criminosos, os agentes apreenderam os materiais ilícitos.

Segundo os agentes, a operação teve início quando a equipe que estava em patrulhamento na localidade avistou dois suspeitos armados, que empreenderam fuga logo em seguida.

Operação aconteceu no bairro Monte Alegre | Foto: Divulgação

Leia também:

➢ Jovem gonçalense desaparecido é encontrado morto em Búzios

➢ Suspeito é preso com revólver e munição em Cabo Frio

Após o ocorrido, os agentes iniciaram uma incursão à área da mata, onde foram surpreendidos com disparos vindos de diversos elementos que estavam acampados no local. Os agentes reagiram e iniciaram a troca de tiros, mas em seguida estabilizaram a área e conseguiram fazer buscas no local.

Durante a verificação do local, os militares encontraram uma mochila com drogas e uma pasta com documentos de um suspeito. Em seguida, localizaram quatro acampamentos do tráfico de drogas, onde criminosos esconderam uma enorme quantidade de materiais ilícitos, que foram apreendidos.

Os materiais apreendidos foram 488 buchas de maconha, 100 pedras de crack, 17 pinos de cocaína, munições de armas calibre, 3.500 pinos plásticos, entre pares de roupas, coturnos, facões, tesouras, grampeadores, coletes e um grande volume de material para endolação.

Segundo o 25° BPM, os acampamentos eram utilizados para endolação de entorpecentes, armazenamento de armas de fogo e munições, esconderijo de traficantes Os acampamentos também serviam como base para o objetivo de expandir o território e eliminar a facção rival que faz divisa com a área. Confira o vídeo

Vídeo mostra equipamento que estava sendo usado para endolação de entorpecentes e expansão do território Reprodução

Autor: Reprodução

Ninguém foi preso durante a ocorrência e os materiais apreendidos foram levados para a 126° DP.