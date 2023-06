Idoso é agredido e ameaçado ao pedir lugar em ônibus

Um idoso foi agredido e ameaçado de morte ao pedir que jovem levantasse de assento preferencial de ônibus para ele se sentar. O caso ocorreu dentro de um ônibus em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, na tarde desta quarta-feira (21). O idoso teve ferimentos na cabeça, sobrancelha, na boca e na mão.

De acordo com testemunha, o idoso subiu no ônibus na altura de Praia Linda, em São Pedro da Aldeia. Como o coletivo estaria lotado, ele teria reclamado de não ter nenhum lugar para sentar e de um jovem estar sentado em um banco preferencial. O agressor teria então levantado do assento e começado a xingar e a fazer ameaças à vítima.

Os outros passageiros que também estavam no ônibus que fazia o trajeto Cabo Frio x Araruama teriam tentado conter a situação e levado o idoso para um lugar afastado do agressor, que na hora de descer do coletivo, teria agredido o idoso com socos. A vítima desceu apenas em Iguaba Grande, com machucados e sangramento.



Segundo a empresa responsável pelo ônibus, ela não teria sido comunicada sobre o caso, porém irá apurar o ocorrido. Também disse que não compactua com nenhum tipo de desrespeito ou agressão e que, em caso de ocorrências nos ônibus, os passageiros devem pedir ao motorista que o coletivo pare no posto policial mais próximo. Já a polícia não teria sido acionada para este caso.

Vale lembra que pela Lei Estadual de nº 8.415, de 12 de junho de 2019, todos os assentos são destinados preferencialmente aos idosos, pessoas com crianças de colo, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com limitação temporária de locomoção. Segundo a norma, o passageiro que não levantar para dar lugar a quem tem preferência poderá ser multado em aproximadamente R$ 50, enquanto as empresas de transporte pagarão por volta de R$ 340 se a norma for descumprida.