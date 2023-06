Prefeitura de Saquarema vai inaugurar CRAS no Porto da Roça

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai inaugurar nesta quarta-feira, 21, mais uma unidade do CRAS no município. O equipamento será entregue à população do bairro Porto da Roça, em cerimônia que será realizada a partir das 17:30 na Rua João Santana, n° 105. Primeira forma de acesso da população ao Sistema Único de Assistência Social, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) oferece diversos serviços com o objetivo de fortalecer a convivência familiar e com a comunidade.

O local ofertará o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os cidadãos também receberão orientação sobre os benefícios assistenciais. Haverá atendimentos às famílias e indivíduos em situação de grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

“O CRAS da Raia é o que atende ao maior número de pessoas em nosso município. Daí a necessidade de dividir a área de cobertura e inaugurar o CRAS Porto da Roça. Com esta nova unidade de assistência social, aumentaremos a capacidade de atendimento e cobertura social em nossa cidade, ampliando nossa estrutura para atender melhor ao cidadão”, informou a Prefeita Manoela Peres.

O CRAS do Porto da Roça funcionará de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas. O equipamento, que recebeu o nome de Luciene Veras Mattos, fará o atendimento aos moradores dos bairros Gravatá, Mombaça, Jardim, Areal, Centro (Vila), Itaúna (Cross, Tufa e Reserva), Nova Itaúna, Guarani, Leigo, Porto Novo, Morro da Cruz, Porto da Roça e Verde Vale.