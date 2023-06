Esquadrilha da Fumaça realizará apresentação em Saquarema

O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça, será uma das grandes atrações do Vivo Rio Pro 2023 apresentado por Corona, etapa mundial da World Surf League (WSL), que acontecerá em Saquarema entre 23 de junho e 1 de julho. O espetáculo da Esquadrilha da Força Aérea Brasileira (FAB), inédito na modalidade, ocorrerá no dia 25, a partir das 16h.

Com a confirmação da ação, a WSL se junta ao seleto grupo de maiores eventos esportivos do mundo que recebem apresentações militares, como o Super Bowl e o Grande Prêmio de Fórmula 1, por exemplo. Além de um marco histórico em competições mundiais de surfe, a Esquadrilha da Fumaça vai realizar o show pela primeira vez em Saquarema.

“Receber a Esquadrilha da Fumaça, algo tão simbólico e representativo para grandes eventos, no Vivo Rio Pro 2023 é uma honra e motivo de grande orgulho para nós da WSL. É uma atração que engrandece ainda mais o evento. Esperamos que esta primeira apresentação da Esquadrilha na cidade de Saquarema seja também um presente para os fãs”, ressalta Ivan Martinho, Presidente da WSL na América Latina.

“A Esquadrilha da Fumaça é um dos símbolos nacionais. É um grupo que se apresentou em diversas partes do mundo levando o nome do Brasil. Agora, a população de Saquarema poderá conferir este grande show aqui, na nossa Praia de Itaúna!”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.

A apresentação também será uma tratativa da Força Aérea Brasileira em alusão à celebração dos 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, o “Pai da Aviação”. Além da presença inédita na etapa mundial da WSL, a FAB vai preparar, durante todo o mês de julho, eventos e demonstrações aéreas com voos de aeronaves em comemoração ao “Mês Dumont”.

“Realizar demonstrações a fim de divulgar a imagem institucional da Força Aérea Brasileira é a nossa missão na Esquadrilha da Fumaça. Essa apresentação em Saquarema, após as baterias de uma etapa do circuito mundial de surfe, certamente será um momento especial, pois o público presente ainda estará com a adrenalina das manobras no mar, e será só olhar para cima e apreciar o voo acrobático com os aviões que são usados para garantir a soberania do nosso espaço aéreo”, acrescenta Tenente-Coronel Daniel Garcia Pereira, Comandante da Esquadrilha da Fumaça.