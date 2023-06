Teatro Mário Lago terá dois espetáculos neste fim de semana em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Subsecretaria Municipal de Cultura, divulga a agenda cultural deste fim de semana do Teatro Municipal Mário Lago. Com espetáculos para todas as idades, a programação está bastante variada. Confira a seguir:

Descaminhos

Na sexta-feira, 16 de junho, às 20h, estará de volta ao Teatro Mário Lago o espetáculo “Descaminhos”. Um homem só, diante da finitude, divide com o público suas lembranças e angústias através de grandes textos da língua portuguesa. A Direção é de Kaú Carvalho e no elenco está Lucas Figueiredo.

“Descaminhos” | Foto: Divulgação

Os ingressos estão à venda com promoção especial pelo Sympla (todos pagam R$ 25,00 + R$ 2,50 taxa – meia entrada). O link para adquirir o ingresso está disponível aqui. A classificação etária é 12 anos.

Enrolados, o sonho de Rapunzel

No sábado, 17 de junho, às 17h, a Cia Rindo à toa apresentará, no Teatro Mário Lago, o espetáculo “Enrolados, o sonho de Rapunzel”.

A doce princesa está de volta, porém, ainda mais descolada e radical, numa peça divertida, com muita música e ação. Raptada do castelo de seus pais quando bebê, a moça agora tem quase 18 anos, longos cabelos dourados mágicos de 21 metros de comprimento e está presa no alto de uma torre, de onde sonha com as aventuras do mundo do lado de fora. Seus sonhos começam a se tornar reais quando conhece o charmoso Flynn Rider.



O espetáculo tem classificação etária livre, duração de 55 minutos e os ingressos estão à venda pelo Sympla (clique aqui para comprar o ingresso) com os seguintes preços: Antecipado promocional – R$ 25,00 + R$ 2,50 taxa. Inteira – R$ 50,00 + R$ 5,00 taxa. Meia-entrada – R$ 25,00 + R$ 2,50 taxa.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, 77 – térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.