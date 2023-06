Saquarema abre vagas para cursos gratuitos em parceria com a FIRJAN

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, e em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), está com vagas abertas para mais três cursos gratuitos, que serão oferecidos no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França. As vagas são para os cursos de Eletricista Predial, Pintor de Obras e Modelista (modelagem manual).

As inscrições para os cursos devem ser feitas de forma presencial, das 14h às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação, na Rua Tiá Mello, 25, no bairro São Geraldo. Para participar, os interessados deverão cumprir alguns pré-requisitos de cada curso:

Eletricista Predial: idade mínima de 18 anos e ter concluído o Ensino Fundamental;

Pintor de Obras: idade mínima de 18 anos e ter a escolaridade mínima de 5º ano do Ensino Fundamental;

Modelista: idade mínima de 18 anos e ter a escolaridade mínima de 7º ano do Ensino Fundamental.

Ao todo, o Centro de Capacitação está oferecendo 118 vagas, sendo 38 para Eletricista Predial, 40 para Pintor de Obras e Modelista, respectivamente. As aulas terão início no dia 21 de junho e serão realizadas de segunda a sexta-feira, no período da manhã e da tarde, no Centro de Capacitação Profissional.

Confira os documentos necessários para a inscrição:

Para se inscrever, o interessado deverá apresentar original e cópia dos documentos, como RG, certidão de nascimento/casamento, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade (certificado, diploma, declaração de matrícula ou declaração de conclusão) e 2 fotos 3×4. O critério adotado para preenchimento das vagas será definido por ordem de chegada. Por isso, fique atento às datas de inscrição e entrega dos documentos.

As inscrições para o curso de Eletricista Predial serão realizadas na quinta-feira, dia 15/06. Já as inscrições para o curso de Pintor de Obras ocorrerão na sexta-feira, dia 16/06. As inscrições para o curso de Modelista (modelagem manual) acontecerão na segunda-feira, dia 19/06. Para mais informações entre em contato com a secretaria do Centro de Capacitação pelo WhatsApp no (22) 93300-5250.