Influencer de Araruama é presa acusada de sequestrar e extorquir fazendeiros

Nesta segunda-feira (12), uma digital influencer foi presa em Araruama, acusada de sequestrar e extorquir fazendeiros da região. A operação ‘Fishing’, que prendeu Renata Marinho da Silva Lima, vulgo Renatinha, foi deflagrada por agentes da 118ª DP, sob o comando do Delegado Renato José Mascarenhas Perez.

O objetivo da operação era prender suspeitos de tráfico de drogas que começaram a sequestrar fazendeiros do distrito de São Vicente de Paula para extorquir dinheiro.

De acordo com as investigações da polícia, a influencer detida na operação, conhecida como ‘Renatinha’, era a responsável por recolher o dinheiro do tráfico para depositar, seguindo ordens dos traficantes da região. A jovem, que conta com milhares de seguidores nas redes sociais, também recebeu dinheiro proveniente da extorsão de um fazendeiro na própria conta, além de fazer transferências na conta bancária da irmã.

Em um dos sequestros realizados pelo grupo de criminosos, um fazendeiro foi mantido em cativeiro por dois dias, enquanto os traficantes roubavam aproximadamente R$190 mil em transferências via PIX. Os receptores do dinheiro já foram identificados.

Além da influencer, outro integrante do grupo foi preso. José Lucas dos Santos era investigado por tráfico de drogas na região e por outros roubos em Araruama.

Outros quatro integrantes também estavam sendo investigados, sendo dois deles foragidos, um desaparecido, e o outro, Iago Ramalho da Silva, que foi morto com tiros de escopeta no último domingo (11). Robert Augusto Peçanha, conhecido como ‘Cocão’, é o integrante que está desaparecido, no entanto, segundo informações, ele pode ter sido vítima de homicídio e ocultação de cadáver.

A polícia está em busca dos dois suspeitos foragidos, o vulgo ‘VT’ e o vulgo ‘Rato’. A 118ª DP pede a ajuda da população para identificar os criminosos e solicita que caso haja qualquer informação, ligar para o número (21) 2253-1177 do Disque Denúncia.

