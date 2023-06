Cláudio Castro autoriza novo concurso para 50 vagas no Corpo de Bombeiros do Rio

O Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou hoje (13) o despacho do governador Cláudio Castro autorizando a realização de concurso público para 50 vagas no cargo de Cadete Bombeiro Militar. Esse concurso é parte integrante do Primeiro Curso de Formação de Oficiais da Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II.

As provas, que ainda não têm data definida, estão previstas para acontecer ainda em 2023. O concurso contará com uma Parte Acadêmica, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde e Exame Documental.

"Com essa autorização, o Corpo de Bombeiros, que já trabalha com muita excelência para a população fluminense, terá reforço de pessoal para prestar um serviço cada vez melhor aos cidadãos. A corporação é um orgulho do Estado do Rio e essa iniciativa é mais uma entre tantas de valorização dos Bombeiros", declarou Cláudio Castro.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter no mínimo 18 anos; estar em dia com as obrigações militares nos termos da Lei de Serviço Militar; ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula; e estar em dia com as obrigações eleitorais.

"O Corpo de Bombeiros RJ vai ampliar seu quadro de oficiais com um novo concurso público para 50 vagas de carreira. É um reforço muito bem-vindo, que vai permitir a renovação e o reforço do efetivo. É sangue novo que vai garantir a manutenção dos serviços de excelência prestados à sociedade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agradeço ao governador Cláudio Castro por, mais uma vez, estar atento às demandas da nossa corporação", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Despacho do Governador | Foto: Divulgação

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) tem duração de quatro anos e acontece na Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II (ABMDP II), localizada no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao fim da formação, os militares se tornam aspirantes à oficial. A exceção é o primeiro colocado do curso, automaticamente alçado ao posto de 2º tenente.