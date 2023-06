Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de cabo da PM e de um familiar na Região dos Lagos

O Disque Denúncia, divulga nesta quarta-feira (07), um cartaz para ajudar nas investigações da 124ª DP (Saquarema), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do Cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Hamilton da Silva Mello Júnior, de 35 anos.

Lotado no 23º BPM (Leblon), o policial foi encontrado morto na tarde da última sexta-feira (02), no bairro Pitangas, em Saquarema, na Região dos Lagos. O agente foi sequestrado junto com um familiar, por criminosos armados quando estava de folga.

Leia mais: Policial militar é sequestrado e assassinado em Saquarema

Após receber a informação do sequestro, policiais montaram um cerco e encontraram o carro na Rua Latino Melo, no bairro Palmital, com os corpos das vítimas. As armas do policial foram encontradas em um terreno localizado na Avenida do Comum, em Saquarema, na tarde da última segunda-feira (05).

Com a morte do Cabo Hamilton, sobe para 28 o número de Agentes de Segurança, mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2023. Sendo 25 da Polícia Militar (inclui policiais militares em serviço, de folga e veteranos (reformados/reserva), 01 da Polícia Civil, 01 do Corpo de Bombeiros do RJ e 01 Guarda municipal.

Denuncie a localização dos envolvidos na morte do policial, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.