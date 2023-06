Policial militar é sequestrado e assassinado em Saquarema

Um cabo da Polícia Militar foi sequestrado e assassinado na última sexta-feira (02), em Saquarema, na Região dos Lagos. Outra vítima, ainda não identificada, foi encontrada morta junto ao corpo do policial.

De acordo com a Polícia Militar, o 25° BPM (Cabo Frio) foi informado sobre o sequestro de duas pessoas, no bairro Ipitangas, localizado em Saquarema, por criminosos armados. Após investigações, a unidade soube que uma das vítimas se tratava de um policial militar que estava de folga.

Um cerco tático foi realizado pelos agentes na região do sequestro, em Saquarema, onde acharam um carro no bairro Palmital. O policial militar e a outra vítima foram encontrados mortos a tiros, no interior do veículo. A perícia foi acionada.

Até o momento, ninguém foi preso. De acordo com a PM, equipes da 25° BPM (Cabo Frio) seguem em busca dos autores do crime. A Polícia Civil investiga o caso.