Corpo de adolescente puxado pelo mar é encontrado em Cabo Frio

Foi encontrado na manhã deste sábado (08/04) o corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu após ser arrastado pelas ondas do mar na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Identificado como Estevão Caique de Alcântara, o rapaz estava sendo procurado por agentes do Corpo de Bombeiros desde a manhã desta sexta-feira (07/04). Segundo relatos, a vítima é de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e veio para a Região dos Lagos com a família passar o feriado.

A mãe de Estevão, Cristiane de Alcântara, estava junto com ele na hora em que as ondas se intensificaram e acabaram arrastando o menino. Ela também se afogou, mas foi resgatada com vida pelos bombeiros.

O corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.