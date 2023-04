Adolescente desaparece após ser puxado pelo mar na Praia do Forte, em Cabo Frio

Na manhã desta sexta-feira (7), um adolescente de 15 anos, identificado como Estevão Caique Crispim de Alcântara, desapareceu após ser puxado pelo mar enquanto nadava com mais três familiares na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a Guarda Marítima, a mãe precisou de atendimentos médicos e ainda estava em uma ambulância até as 16h, com amigos a acalmando. Eles são naturais de Belo Horizonte e estão na cidade a passeio.

As buscas pelo adolescente ainda estão em andamento e contam com o apoio de bombeiros, guarda-vidas, drone, jet ski, mergulhador e até helicóptero. Ainda não há informações sobre o paradeiro do jovem.

Ao todo, 25 militares atuam nas buscas.