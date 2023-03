Fest Verão 2023: Inscrições para beach tennis e vôlei de praia começam nesta sexta em São Pedro

A Secretaria de Esportes e Lazer de São Pedro da Aldeia dará início, nesta sexta-feira (03/03), às inscrições de beach tennis e vôlei de praia para o Fest Verão 2023. O formulário estará disponível a partir das 6h no portal oficial da competição, em https://festverao.pmspa.rj.gov.br/. As vagas são limitadas e os atletas moradores da cidade têm preferência para ingressarem no evento.

As competições de beach tennis acontecem nos dias 18 e 19 de março, sábado e domingo, na Praia do Centro. Os atletas poderão se inscrever nas modalidades “Fun”, “D” e “C”, nas categorias masculino, feminino e misto.

Já as disputas de vôlei de praia contarão com 16 duplas na categoria masculino e outras 16 duplas na categoria feminino, com a faixa etária livre (open). As partidas também serão nos dias 18 e 19 de março, nas quadras da Praia do Centro.

Confira o calendário de inscrições do 39º Fest Verão de São Pedro da Aldeia:

03 de março - Beach Tennis e do Vôlei de Praia

06 de março - Corrida Rústica

07 de março - Natação

08 de março - Aquathlon

09 de março - Canoa Havaiana

20 de março - Frescobol

21 de março - Futevôlei

Inscrições já abertas - Boxe

Consultar presencialmente a Secretaria de Esportes - Judô e Jiu-jitsu