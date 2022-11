Estátua de Kubitschek supostamente roubada em Búzios é recuperada

Mal-entendido foi esclarecido no último sábado; estátua deve passar por restauração em breve - Foto: Divulgação

Mal-entendido foi esclarecido no último sábado; estátua deve passar por restauração em breve - Foto: Divulgação

A estátua do ex-presidente Juscelino Kubitschek, supostamente furtada na orla Bardot, em Búzios, durante a madrugada deste sábado (26/11), foi recuperada. A Polícia descobriu, na verdade, que o monumento não havia sido roubado, e sim retirado para restauração.

A reviravolta no caso foi descoberta na tarde do último sábado. Os homens vistos em imagens de câmeras de segurança retirando a estátua foram reconhecidos e levados por agentes da 25º BPM (Cabo Frio) para a 127ª DP (Armação dos Búzios). Na Delegacia, eles explicaram que só haviam levado o monumento para ser restaurado.

A escultura de bronze foi levada à Delegacia. A viúva do homem que doou o "JK" à cidade, Isis Penido, esclareceu, em entrevista concedida ao portal "g1", que os homens que levaram a estátua trabalhavam para ela, e retiraram o material por conta de um mal entendido. "O meu pessoal que estava na região resolveu pegar a estátua achando que eu já tinha falado com o prefeito. Depois dessa confusão, eu consegui ligar pra eles e pedi para devolverem porque eu ainda não tinha falado com o prefeito", contou.

O secretário municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, disse que, após o incidente, o monumento turístico deve ser restaurado em breve. "A pedido do prefeito, acabei de conversar com o artista Hidelbrando Lima, que é o escultor criador da obra, na próxima semana iniciaremos o processo emergencial de restauro do querido JK, e em breve ele voltará para a Orla Bardot de onde fica a contemplar o mar de Búzios", garantiu.