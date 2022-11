Estátua de Juscelino Kubitschek em Búzios é furtada

A chamada 'Orla Bardot' de Búzios amanheceu vazia neste sábado (26/11). A estátua em homenagem ao ex-presidente Juscelino Kubitschek, um dos símbolos turísticos da região, foi furtada durante a última madrugada na Praia da Armação de Búzios, na Região dos Lagos.

Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local flagraram o crime, que aconteceu por volta de 1h. No registro obtido pela Polícia Civil e a Prefeitura, é possível ver um grupo de quatro suspeitos saindo de um carro de passeio e arrancando a estátua de bronze do chão. Em seguida, o grupo coloca o monumento no carro e segue pela Av. José Bento Ribeiro Dantas.

Agentes do 25ºBPM (Cabo Frio) foram acionados por moradores. Nenhum dos suspeitos foi localizado e a 127ªDP (Búzios), que registrou a ocorrência, segue investigando. De acordo com informações obtidas pelo jornal "Extra", o veículo envolvido no furto já foi identificado pela Prefeitura Municipal.

O monumento pesa cerca de 100kg e foi inaugurado em 2006, próximo a estátua da atriz Brigitte Bardot. Em 2016, a placa de identificação da estátua, feita de bronze, também foi roubada e nunca chegou a ser recuperada ou substituída.