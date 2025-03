Obras da SSP Transmissora de Energia se Aproximam

Você sabia que atualmente o município de São Gonçalo e região enfrentam escassez de energia elétrica? A capacidade instalada da rede elétrica da região é de 1,2 GW, mas o projeto da SSP Transmissora de Energia S.A. (SSP) ampliará essa capacidade para 2,0 GW.

Essa ampliação permitirá à empresa distribuidora fornecer energia com maior qualidade nas residências, comércios e indústrias da região.

Importante destacar que a SSP não realiza a comercialização de energia elétrica, tarefa atribuída à empresa distribuidora local. Sua função é captar a energia no ponto de origem, na Subestação Comperj (Itaboraí), e transportá-la até o ponto de destino, na Subestação Sete Pontes (São Gonçalo).

A SSP é uma concessionária de serviço público, responsável pela construção de infraestrutura para a transmissão de energia elétrica. O projeto inclui a instalação de duas novas linhas de transmissão, uma subestação, além de adequações em duas outras subestações já existentes. O projeto foi solicitado pelo Governo Federal e beneficiará os municípios de São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí e Cachoeiras de Macacu. Seu principal objetivo é viabilizar o transporte de energia gerada por usinas solares localizadas no sul de Minas Gerais para as regiões de São Gonçalo, Niterói e Magé, conforme estudo da

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) disponível nesse link: https://linktr.ee/ssptransmissora.

O projeto já recebeu do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) a Licença de Instalação (LI) nº IN102752 para as subestações, e a expectativa é que, em breve, seja concedida também a licença para as linhas de transmissão.

A implantação desse projeto envolverá uma série de etapas, como a instalação de canteiros de obras; corte da vegetação, onde for necessário; construção de acessos às futuras torres; montagem das torres; passagem dos cabos que conduzirão a energia elétrica e a realização de testes de energização. No que se refere às medidas ambientais, a SSP adotará medidas para prevenir e controlar a erosão, promover ações de educação ambiental e comunicação social e assegurar cuidados com a fauna e a flora, por meio de programas ambientais específicos voltados para minimizar os impactos possivelmente gerados.

A previsão é que o projeto seja concluído em aproximadamente 12 meses. Durante esse período, a SSP manterá os canais de comunicação abertos com a população para esclarecimento de dúvidas. O contato pode ser feito pelo e-mail: ouvidoria.ssp@agrar.com.br e também pelo telefone 0800 580 3611

Para saber mais, acesse o link abaixo e descubra 10 informações essenciais sobre esse projeto, no "Você Sabia":

SSP Transmissora: Mais energia, mais progresso, mais empregos para São Gonçalo e região