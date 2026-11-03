Terremoto de magnitude 5,6 atinge Colômbia e deixa feridos

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu regiões do centro e oeste da Colômbia - Foto: Reprodução / EMSC

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu regiões do centro e oeste da Colômbia - Foto: Reprodução / EMSC

Um terremoto de magnitude 5,6 atingiu regiões do centro e oeste da Colômbia na madrugada desta terça-feira (3). O tremor provocou danos em imóveis, deixou ao menos uma pessoa ferida e levou moradores a deixarem suas casas, segundo autoridades locais.

O abalo sísmico teve epicentro na cidade de Chaparral, no departamento de Tolima, a cerca de 19 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico da Colômbia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram moradores saindo às ruas durante o tremor.

Uma pessoa ficou ferida após ser atingida pela queda de uma parede em uma residência em Chaparral. Em uma região próxima, parte da estrutura de uma igreja desabou, mas não houve registro de feridos. As informações foram divulgadas pela Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (UNGRD).

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Na capital Bogotá, localizada a mais de 150 quilômetros do epicentro, moradores também deixaram alguns conjuntos residenciais por precaução.

Após o primeiro abalo, foram registrados outros tremores secundários, com magnitudes de até 3,5, segundo o serviço geológico do país.