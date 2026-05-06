Mulher é presa após dar uma facada em cabeleireiro em SP: "Minha franja está parecendo o Cebolinha"

Uma mulher, de 27 anos, foi presa nesta quarta-feira (06) por dar uma facada nas costas do seu cabeleireiro na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A motivação da tentativa foi por ela não ter aprovado o resultado final do corte. "Minha franja está parecendo o Cebolinha", disse ela.

O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do salão de beleza. Nas imagens, é possível vê-la conversando com o profissional, enquanto ele cortava o cabelo de outra pessoa. Depois de alguns segundos, ela abre sua bolsa, retira uma faca e apunhala as costas do cabeleireiro. Ela foi parada pelo segurança e os funcionários do local. O cabeleireiro teve apenas um pequeno corte nas costas.

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Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a mulher explica seus motivo pela agressão “Ele pegou o meu cabelo e foi picotando com uma tesoura-navalha. Se vocês conseguem ver, a minha franja está parecendo o Cebolinha, porque ele cortou todo o meu cabelo. Eu mandei mensagem do Whatsapp e eles ficaram dois dias sem me responder (...) Aí sabe o que eu fiz? Ofendi ele e falei: 'seu viado desgraçado, arruma o meu cabelo. Aí na hora ele respondeu. Tive corte químico e tenho prova do meu cabelo antes e depois”, disse a mulher.

Ela foi detida e vai responder por ameaça e lesão corporal. O caso será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).