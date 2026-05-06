Cozinhas Comunitárias de Anchieta e Ricardo de Albuquerque recebem aulas de pré-vestibular

As aulas serão realizadas nas unidades de dois bairros importantes da Zona Norte do Rio - Foto: Livia Zuim

As aulas serão realizadas nas unidades de dois bairros importantes da Zona Norte do Rio - Foto: Livia Zuim

As Cozinhas Comunitárias de Anchieta e Ricardo de Albuquerque, braços da Biblioteca A Casa Amarela, deram início, na segunda-feira (4), às aulas do curso pré-vestibular comunitário. A iniciativa integra assistência alimentar e educação no mesmo território, criando uma rede de apoio para moradores em situação de vulnerabilidade social.

As aulas serão realizadas nas unidades de dois bairros importantes da Zona Norte do Rio, garantindo maior alcance do projeto e ampliando o acesso de estudantes à preparação para o ingresso no ensino superior.

A proposta é que as pessoas atendidas pelo programa de alimentação também tenham acesso à formação educacional e à possibilidade de transformação de vida por meio da universidade.

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O secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, Manoel Vieira, destaca o impacto social da ação.

"As ações que A Casa Amarela vêm proporcionando aos beneficiários das Cozinhas Comunitárias Cariocas vai no cerne do objetivo do programa que é garantir esperança para além do alimento. Quando a política pública se soma às atividades filantrópicas o benefício chega de forma muito mais potente ao alcance de quem mais precisa", afirmou.

Para a bibliotecária Samara Ferreira, da Biblioteca A Casa Amarela, a iniciativa vai além da assistência: é a prova viva do poder transformador que o projeto exerce na vida de quem mais precisa.

"Como diz o nosso slogan: 'Onde se come o pão, também se conquista o futuro'. A ideia sempre foi transformar o território através do conhecimento. Agora, com o pré-vestibular dentro da Cozinha Comunitária, conseguimos unir o básico àquilo que projeta o futuro. Alimentar o corpo e também a mente é o caminho para a emancipação social”.

A iniciativa reforça o papel das Cozinhas Comunitárias como espaço de acolhimento e desenvolvimento social, ampliando seu alcance para além da segurança alimentar e fortalecendo o acesso à educação como ferramenta de transformação.