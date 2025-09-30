Vereadora diz ser 'a favor da violência contra mulher': "merece apanhar"

Elizabeth Maciel (Republicanos) fez discurso em que afirmou que algumas mulheres "merecem apanhar" - Foto: Divulgação

Elizabeth Maciel (Republicanos) fez discurso em que afirmou que algumas mulheres "merecem apanhar" - Foto: Divulgação

A fala da vereadora Elizabeth Maciel (Republicanos), durante sessão da Câmara Municipal de Borba, no Amazonas, tem provocado revolta e indignação nesta terça-feira (30). A parlamentar afirmou ser “a favor da violência contra a mulher” em determinadas circunstâncias.

Segundo relatos da sessão, Betinha, como é conhecida, disse apoiar políticas de proteção, mas criticou o que chamou de “uso indevido” das legislações, sugerindo que algumas mulheres se aproveitam das normas para prejudicar homens. “Algumas mulheres merecem apanhar”, afirmou, em um dos trechos que mais repercutiram.

Leia também

▸ Lexa nega desentendimento entre Ricardo Vianna e sua mãe, Darlin Ferrattry



▸ Lula sanciona lei que estende licença e salário-maternidade; Entenda

As declarações ocorreram em meio à defesa que a vereadora fazia de um colega parlamentar. Em sua fala, Betinha chegou a citar casos em que, segundo ela, mulheres teriam se machucado para acusar seus companheiros.

↬ Assista o vídeo abaixo!





Vereadora do Amazonas diz ser 'a favor da violência contra mulher' Divulgação

Autor: Divulgação

A fala gerou forte comoção na internet e especialistas lembram que o Brasil é um dos países com maiores índices de feminicídio no mundo e que discursos como esse contribuem para perpetuar a violência.