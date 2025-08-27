Ataque a tiros em escola católica dos Estados Unidos deixa duas crianças mortas

Vítimas estavam na missa que dá início ao ano letivo - Foto: Reprodução/Google Maps

Um ataque a tiros em uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos, deixou duas crianças, de 8 e 10 anos, mortas e 17 pessoas feridas, na manhã desta quarta-feira (27). O crime ocorreu dentro da igreja Annunciation, durante a primeira missa do ano letivo.

Segundo as autoridades, o atirador, não identificado, disparou de fora do templo e depois tirou a própria vida. As armas usadas, entre elas um rifle e uma espingarda, haviam sido compradas legalmente. A investigação trata o caso como possível ato de terrorismo doméstico e crime de ódio contra católicos.

Entre os feridos estão alunos e idosos que participavam da celebração. Todos com ferimentos leves.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, lamentou a tragédi. “Essas crianças estavam rezando. Elas deveriam estar aprendendo e brincando, não com medo de violência. Duas delas morreram e precisamos abraçar essas famílias com todo o amor possível”. O governador de Minnesota, também manifestou solidariedade às vítimas e pediu união da comunidade.