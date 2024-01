Construtores encontram ossos humanos com milhares de anos em obra

As obras de um condomínio residencial no Brasil se tornaram palco de uma grande descoberta arqueológica na última semana. Construtores de uma empresa de engenharia descobriram mais de 100 mil peças arqueológicas no terreno onde construíam um complexo do "Minha Casa, Minha Vida", em São Luís, capital do Maranhão. As descobertas incluem ossos humanos que podem ter mais de 10 mil anos.

As obras aconteciam em um terreno próximo ao Sítio Arqueológico Chácara Rosane. Indícios da existência de peças arqueológicas na região já eram reconhecidos em pesquisas da área desde os anos 70. Ainda não haviam, no entanto, relatos da magnitude do sítio. Ao todo, 43 ossadas humanas foram descobertas pelos construtores no local.

O material está sendo submetido a análises e estudos. A idade de cada peça ainda não pode ser definida de forma precisa, mas as análises preliminares indicam que eles podem datar entre 9 mil e 10 mil anos. A descoberta foi divulgada nas redes pelo ministro de Cidades Jader Filho (MDB).