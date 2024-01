Pastor destrói a machadadas imagem de santa católica

Pastor de igreja no México destrói imagem religiosa - Foto: Reprodução/Redes sociais

Pastor de igreja no México destrói imagem religiosa - Foto: Reprodução/Redes sociais

Um pastor da Igreja Batista Monte Sión, localizada no estado de Tamaulipas, no México, viralizou nesta segunda-feira (8), após destruir a machadadas a imagem de Virgem de Guadalupe, padroeira do país para os católicos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o líder religioso, que não foi identificado, quebrando não só a imagem da santa, como também uma outra de "Santa Muerte". Após a repercussão, internautas passaram a comparar a cena em questão com o ocorrido na Igreja Universal do Reino de Deus em 1995.

Na época, o bispo Sérgio Von Helder chutou a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. O caso ganhou grande repercussão e gerou um grande debate sobre intolerância religiosa. O episódio, inclusive, foi condenado até por Edir Macedo, líder da Universal.



"Que os mexicanos cortem o mal pela raiz o quanto antes. Aqui no Brasil isso aconteceu em meados dos anos 90", recordou um internauta na rede social X, antigo Twitter. "Internação urgente num hospital psiquiátrico!", disparou outro. "Criminoso", escreveu um terceiro.