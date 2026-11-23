Dos 83 órgãos e entidades que integram a estrutura do Governo do Estado, 71 já são monitorados pela ferramenta - Foto: Divulgação

Dos 83 órgãos e entidades que integram a estrutura do Governo do Estado, 71 já são monitorados pela ferramenta - Foto: Divulgação

A equipe de transição do governador eleito Douglas Ruas, coordenada pela futura secretária da Casa Civil, Maria Gabriela Bessa, desenvolveu uma ferramenta de controle e monitoramento das informações encaminhadas pelos órgãos estaduais. O objetivo é identificar riscos, antecipar problemas e buscar soluções para garantir a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de gestão.

Dos 83 órgãos e entidades que integram a estrutura do Governo do Estado, 71 já são monitorados pela ferramenta. O acompanhamento abrange 100% da administração direta e 77% da administração indireta.

"Estamos trabalhando para que o novo governo comece com planejamento, responsabilidade e conhecimento dos desafios que teremos pela frente. Estamos antecipando os riscos para garantir a continuidade dos serviços essenciais e assegurar que a população não seja prejudicada pela mudança de gestão. A transição é uma etapa fundamental para que possamos tomar decisões com segurança e eficiência desde o primeiro dia de governo" afirmou o governador eleito Douglas Ruas.

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Denominado “Controle Processual da Transição Governamental”, o sistema de inteligência permite acompanhar o recebimento das informações encaminhadas pelos órgãos, identificar inconsistências, antecipar vencimentos contratuais e mapear situações que exigem providências durante o período de transição.

Funcionalidades do sistema

O painel reúne informações rastreáveis, com identificação da origem dos dados e atualizações a cada dois minutos. Entre os pontos de atenção já identificados estão contratos de serviços continuados próximos do vencimento e obras com saldo a executar e prazos contratuais críticos.

O objetivo é identificar riscos, antecipar problemas e buscar soluções para garantir a continuidade dos serviços públicos durante a mudança de gestão | Foto: Divulgação

Para tratar essas situações, a equipe de transição está realizando reuniões técnicas com os órgãos estaduais, com o objetivo de avaliar os riscos identificados e buscar soluções para os problemas apontados.

"A transição não pode se limitar ao recebimento de documentos. Precisamos transformar essas informações em conhecimento estratégico para a tomada de decisões. Desenvolvemos uma ferramenta que nos permite identificar riscos, antecipar problemas e estabelecer prioridades. A orientação do governador eleito é que esse trabalho seja conduzido com planejamento, responsabilidade e eficiência, para que a nova gestão possa iniciar suas atividades preservando a continuidade dos serviços prestados à população", disse a futura secretária da Casa Civil e coordenadora da equipe de transição, Maria Gabriela Bessa.