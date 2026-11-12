Inmet emite alerta de tempestade para o Rio de Janeiro e outros estados do sudeste

De acordo com o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de perigo potencial para tempestades em diferentes estados brasileiros, incluindo o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A previsão para esta quinta-feira (12) é de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, exigindo atenção dos moradores da região Sudeste.

No estado do Rio de Janeiro, está em vigor um alerta amarelo, classificado como perigo potencial, com previsão de pancadas de chuva isoladas, raios e ventos intensos, principalmente a partir da tarde. O aviso teve início à meia-noite desta quinta-feira.

De acordo com o Inmet, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a até 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem alcançar velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de granizo.

Embora o risco seja considerado baixo, as condições meteorológicas podem provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e alagamentos pontuais.

Segundo o Sistema Alerta Rio, áreas de instabilidade devem provocar pancadas de chuva isoladas na capital fluminense a partir da tarde, acompanhadas de descargas elétricas.

Previsão para outros estados do Sudeste

Em São Paulo, a Defesa Civil estadual prevê chuva e incidência de raios nesta quinta-feira, principalmente no sul e na faixa leste do território. As pancadas podem variar de moderadas a fortes, com possibilidade de temporais em outras regiões. A Baixada Santista merece atenção devido à previsão de acumulados elevados de chuva.

Minas Gerais também está entre os estados incluídos nos alertas de perigo potencial emitidos pelo Inmet. A instabilidade integra um sistema que deve atingir diferentes áreas do Sudeste e avançar para outras regiões do país nos próximos dias.

Na sexta-feira (13), a previsão indica deslocamento das áreas de chuva do Sul e do Sudeste em direção ao Centro-Oeste e a partes da região Norte.

Recomendações durante as tempestades

O Inmet orienta a população a adotar medidas preventivas durante os períodos de instabilidade. Entre as recomendações estão:

Não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de quedas e descargas elétricas;

Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Não utilizar aparelhos eletrônicos conectados diretamente à tomada durante as tempestades;

Redobrar a atenção em áreas sujeitas a alagamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

As condições meteorológicas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais do Inmet e dos órgãos estaduais de Defesa Civil.