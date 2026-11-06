Douglas Ruas recebe presidente da Liesa e garante verbas para o Carnaval de 2027

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, e o presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), Gabriel David, se reuniram nesta quinta-feira (5) para tratar do Carnaval do ano que vem. Ruas confirmou o repasse de recursos estaduais para que as agremiações realizem seu desfile.

"Como eu disse na campanha eleitoral, meu governo não vai gastar dinheiro público com camarote para político se divertir de graça. Mas para as escolas de samba e os trabalhadores do Carnaval a verba está garantida", disse o governador.

Ruas propôs ainda que o governo estadual e a Liesa desenvolvam em conjunto um projeto de valorização dos profissionais que dedicam suas vidas ao Carnaval. Já David ressaltou a importância do apoio da administração fluminense para as escolas de samba e o retorno que esse investimento produz.

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"O Carnaval movimenta a economia, gera empregos, impulsiona o turismo e leva a imagem do nosso estado para o mundo inteiro. São milhares de profissionais que dedicam o ano inteiro à construção desse espetáculo. Segundo estudo do Carnaval de Dados, cada real investido dá retorno de R$ 3,10 aos cofres públicos. Seguir com o apoio do poder público é investir na cultura, possibilitando avançarmos ainda mais em projetos que valorizam nossos artistas", afirmou o presidente da Liesa.