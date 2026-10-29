Valdemar Costa Neto critica carta de Flávio Bolsonaro e tenta conter crise no PL
Presidente da legenda afirma que ninguém aprovou o texto em que o senador questiona o resultado eleitoral; manifestação provocou reação de lideranças da direita e ampliou o desgaste político do grupo bolsonarista
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, criticou nesta quinta-feira (29) a carta divulgada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), na qual ele contesta o resultado das eleições e se apresenta como “líder do Brasil”. Derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito, o parlamentar publicou o texto nas redes sociais na quarta-feira (28), após viajar para os Estados Unidos com a família.
“Ninguém aprovou a carta. Ninguém aprova essa situação que aconteceu com o Flávio... queremos tocar o país para frente”, declarou Valdemar à imprensa, depois de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.
O dirigente partidário também afirmou que Jair Bolsonaro não teria sido informado previamente sobre a viagem do filho. “Ele veio ver o pai, nem o Bolsonaro sabia que ele ia”, disse.
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Carta provoca reação dentro e fora do PL
A manifestação de Flávio Bolsonaro gerou desconforto entre integrantes da direita e dirigentes partidários. Na primeira versão do texto, o senador utilizou as expressões “verdadeiro presidente do Brasil” e “presidente eleito”. Posteriormente, apagou a publicação e divulgou uma nova versão, substituindo os termos por “líder do Brasil” e “líder”.
Apesar das alterações, ele manteve as declarações em que rejeita o resultado das urnas e afirma que as eleições foram roubadas, sem apresentar provas que sustentem as acusações.
A postura contrasta com a posição oficial do PL, que reconheceu o resultado eleitoral e recorreu à Justiça em busca de esclarecimentos. A vitória de Lula também foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Entre as lideranças que reagiram à carta está o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele afirmou que, embora compreenda a indignação, o caminho é respeitar o resultado das urnas e seguir em frente.
União Brasil, PSD, PSDB e MDB também se manifestaram contra o conteúdo do documento e defenderam o respeito ao resultado das eleições.
Valdemar teme desgaste político do partido
A repercussão negativa da carta e da viagem de Flávio aos Estados Unidos passou a preocupar a direção do PL. Segundo informações divulgadas pelo blog do jornalista Valdo Cruz, no g1, Valdemar pretende avaliar a situação com Jair Bolsonaro e discutir os impactos políticos do episódio.
A preocupação do dirigente seria evitar o enfraquecimento da legenda justamente após o crescimento de sua força política nas eleições.
Nesse cenário, a senadora eleita Michelle Bolsonaro (PL) aparece como um possível nome para ampliar seu espaço e assumir maior protagonismo na liderança do bolsonarismo. A possibilidade, porém, enfrenta resistência de Flávio e de outros filhos do ex-presidente, segundo as informações divulgadas.