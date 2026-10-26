Partido Liberal, de Flávio Bolsonaro, reconhece vitória de Lula, mas cobra esclarecimentos sobre votação

O Partido Liberal (PL) reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2026, mas defendeu esclarecimentos sobre a decisão que ampliou o horário de votação no segundo turno. A posição foi divulgada nesta segunda-feira (26) pelo presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto.

Em manifestação pública, Valdemar afirmou que o partido reconhece o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), embora considere necessário esclarecer os questionamentos relacionados à condução do pleito. O dirigente também declarou que a sigla continuará acompanhando os desdobramentos do caso.

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A posição representa uma diferença em relação ao discurso do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato derrotado na disputa presidencial. Ele afirmou que pretende recorrer à Justiça para tentar anular a eleição, alegando dúvidas sobre a prorrogação do horário de votação.

Prorrogação do horário de votação

A controvérsia envolve a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a extensão da votação até as 19h em seções eleitorais que ainda estavam abertas. A medida foi adotada diante de problemas de transporte e dificuldades de deslocamento de eleitores, especialmente em regiões de São Paulo e da Bahia.

A determinação gerou questionamentos sobre os procedimentos adotados pela Justiça Eleitoral. Após a decisão, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, orientou os tribunais regionais a manterem a votação nas seções ainda abertas até o novo horário, sem reabrir urnas cujo funcionamento já havia sido encerrado.

Dados divulgados após o pleito indicam que Lula foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro obteve 48,21%. A diferença foi de aproximadamente 4,43 milhões de votos.

PL também questiona gastos públicos

Além da ampliação do horário de votação, Valdemar Costa Neto levantou questionamentos sobre o aumento dos gastos públicos com benefícios sociais às vésperas do segundo turno. Segundo o dirigente, as medidas merecem esclarecimentos quanto aos possíveis efeitos sobre a disputa eleitoral e a economia.

Até o momento da manifestação, o reconhecimento do resultado pelo presidente nacional do PL não significava que todas as lideranças da legenda haviam adotado a mesma posição. Flávio Bolsonaro manteve as críticas à condução do processo eleitoral e anunciou a intenção de buscar a anulação do pleito.

A eleição foi concluída com a proclamação da vitória de Lula pelo TSE. Eventuais questionamentos sobre a regularidade do processo deverão ser analisados pelas instâncias competentes da Justiça.