Trump afirma, sem provas, que eleição do Brasil pareceu fraudada, mas diz gostar de Lula

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou o resultado da eleição presidencial brasileira nesta segunda-feira (26) e afirmou que a votação “parecia mais uma eleição fraudulenta”, sem apresentar provas de irregularidades. A declaração ocorreu um dia após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 51,79% dos votos válidos, e ser reeleito presidente da República.

Apesar de levantar suspeitas sobre o processo eleitoral, Trump declarou ter uma boa relação com o presidente brasileiro. “Gosto do Lula, me dou bem com ele”, disse o republicano a jornalistas.

Leia também:

➣ Moraes manda Flávio entregar passaporte e o proíbe de deixar o país

➣ Votação de Lula é a maior já recebida por um presidenciável no país

Questionado sobre a possibilidade de adotar alguma medida em relação ao Brasil, Trump respondeu: “Eu não estou concorrendo no Brasil. Estou concorrendo nos Estados Unidos”. O presidente norte-americano também afirmou que não havia tomado partido na disputa, embora tenha questionado a votação.

O principal motivo de reclamação da chapa derrotada é o tempo ampliado de votação. A decisão de Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorreu após as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitarem ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, a ampliação do horário de votação. Flávio solicitou a medida em municípios de estados afetados por fortes chuvas, enquanto Lula pediu a prorrogação em todo o país, devido às dificuldades no transporte público. Como Nunes Marques não havia decidido sobre os pedidos até as 17h, horário previsto para o encerramento da votação, o PT também recorreu ao STF, e Zanin determinou a extensão até as 19h.

A mudança provocou confusão e dificuldades operacionais, pois foi divulgada por volta das 17h, quando parte das seções já havia encerrado os trabalhos. A prorrogação valeu para as urnas que ainda não tinham sido fechadas, conforme a orientação transmitida posteriormente pelo TSE.

Após a derrota nas urnas, Flávio Bolsonaro afirmou que não reconhecia o resultado e anunciou que pediria a anulação da eleição. O senador questionou a mudança no horário de votação, enquanto seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), publicou um vídeo em inglês no qual pediu que a comunidade internacional não reconhecesse a vitória de Lula e pressionasse pela anulação do pleito. Eduardo, assim como Trump, não apresentou provas de fraude eleitoral.