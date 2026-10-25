Zanin decide prorrogar votação em duas horas após Lula e Flávio pedirem extensão do horário eleitoral

Campanhas dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitaram a extensão diante de problemas na circulação de ônibus - Foto: Reprodução/TV Globo

Campanhas dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitaram a extensão diante de problemas na circulação de ônibus - Foto: Reprodução/TV Globo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin decidiu prorrogar em duas horas o horário de votação neste domingo (25), após as campanhas dos candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) solicitarem a extensão diante de problemas na circulação de ônibus e das dificuldades de deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Inicialmente, o PT solicitou a extensão do horário eleitoral em Alagoas, São Paulo, Pernambuco e Roraima. Posteriormente, a campanha formalizou o pedido para que a medida fosse aplicada em todo o território nacional.

A Federação Brasil da Esperança (FE Brasil), formada por PT, PCdoB e PV, e a coligação Brasil Pronto Pra Mais, da qual faz parte a candidatura de Lula, encaminharam a solicitação ao STF.

O pedido prevê a comunicação imediata da prorrogação aos Tribunais Regionais Eleitorais, aos juízos eleitorais e às mesas receptoras de votos.

TRE-BA determina inspeção em garagem de ônibus em Salvador

Em Salvador, dois juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinaram uma inspeção na garagem do sistema BRT. O supervisor da operadora também assinou o registro da inspeção e confirmou que a frota em circulação neste domingo era inferior à utilizada durante os dias úteis.

Segundo o documento, a empresa informou que seguia orientações da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Após a inspeção, a Presidência do TRE-BA determinou o restabelecimento integral da frota de ônibus.

A redução da oferta de transporte público gerou preocupação com o acesso dos eleitores aos locais de votação durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2026.