Marina Silva participa do lançamento da Carta de Niterói sobre sustentabilidade e justiça climática

A Carta de Niterói é um documento assinado por lideranças de cidades da América Latina, reunidas na Cúpula Caminhos de Niterói, em dezembro de 2025 - Foto: Layla Mussi

A Carta de Niterói é um documento assinado por lideranças de cidades da América Latina, reunidas na Cúpula Caminhos de Niterói, em dezembro de 2025 - Foto: Layla Mussi

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, esteve em Niterói para o lançamento da Carta de Niterói, no início da tarde desta quarta-feira (21), em Itaipu, na Região Oceânica da cidade. O documento formaliza o compromisso com a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a justiça climática. A ministra foi recebida pelo prefeito Rodrigo Neves, na Pousada Dunas de Itaipu. O evento reuniu representantes do poder público.

A Carta de Niterói é um documento assinado por lideranças de cidades da América Latina, reunidas na Cúpula Caminhos de Niterói, em dezembro de 2025. O documento oficial e colaborativo estabelece compromissos com a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável e a defesa da Mata Atlântica. O evento contou com a participação de Carlos Minc, do ex-prefeito de Niterói Axel Grael e de outros políticos.

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“Eu fiquei feliz com essa carta porque [ela é] o termo de referência para as políticas ambientais. [...] Porque, sem o clima equilibrado, não tem como ter agricultura, não tem como ter indústria, não tem como ter vida. Uma hora, a chuva é demais; outra hora, é chuva de menos. Uma hora, é vento de mais; outra hora, é vento de menos. O mundo já vive sob os efeitos das mudanças do clima. Só as ondas de calor estão tirando mais de 500 mil vidas por ano no mundo inteiro”, disse a ministra Marina Silva.

Durante o evento, o prefeito Rodrigo Neves aproveitou o momento para relembrar como era a Lagoa de Piratininga anos atrás. Ao falar sobre as transformações na região, ele reforçou o compromisso com a sustentabilidade e a preservação do ecossistema local.

“A Lagoa de Itaipu, todo mundo sabe, era uma região degradada, com lixo, com as pessoas vivendo numa situação muito precária, e nós construímos um projeto absolutamente extraordinário, inovador, de soluções baseadas na natureza”, disse o prefeito, que também compartilhou os resultados da iniciativa com o ex-prefeito Axel Grael.

O ex-governante da cidade foi responsável pela leitura da Carta de Niterói para o público.

“Nós, ambientalistas, educadores, a juventude, representantes da sociedade civil e cidadãos comprometidos com a democracia e a sustentabilidade, manifestamos nossa profunda preocupação com os riscos de um novo ciclo de retrocessos democráticos, sociais, ambientais e climáticos no Brasil”, leu em um trecho do documento.

Com o lançamento oficial da Carta de Niterói, a discussão das propostas do documento e das responsabilidades assumidas pelos signatários ganha um novo espaço de articulação.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca