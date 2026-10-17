Mais de 4 mil seções eleitorais mudaram de local para o segundo turno; Rio tem 431 alterações - Foto: Divulgação

Mais de 4 mil seções eleitorais mudaram de local para o segundo turno; Rio tem 431 alterações - Foto: Divulgação

A Justiça Eleitoral alterou o endereço de 4.352 seções eleitorais em todo o Brasil para o segundo turno das Eleições 2026, marcado para o domingo, dia 25 de outubro. No Rio de Janeiro, 431 seções tiveram o local de votação modificado. O número nacional corresponde a 0,87% das 499.248 seções instaladas no país.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que as mudanças ocorreram por questões de infraestrutura e segurança, incluindo reformas não concluídas em escolas, melhorias de acessibilidade, problemas no fornecimento de energia elétrica e danos provocados por chuvas fortes. De acordo com o órgão, as alterações foram definidas pelas zonas eleitorais de cada região, de acordo com as condições dos locais de votação.

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São Paulo concentra o maior número de mudanças, com 982 seções eleitorais transferidas. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 514, Rio de Janeiro, com 431, e Bahia, com 312. O TSE esclarece que a transferência de endereço não representa redução no número total de seções para o segundo turno.

Repercussão

A alteração dos locais de votação também passou a ser tema de questionamentos nas redes sociais. Algumas publicações alegam que as mudanças seriam parte de uma tentativa de interferência na eleição e associam a transferência de seções a possíveis prejuízos para determinados candidatos.

O TSE contestou alegações de que teria determinado uma redução geral no número de urnas ou seções eleitorais para o segundo turno. A Justiça Eleitoral informou que o total de seções foi mantido e que as mudanças de endereço foram decididas localmente, conforme as condições de cada região.

Como consultar o local de votação

A Justiça Eleitoral recomenda que todos os eleitores confiram o endereço antes de sair de casa no dia da votação, mesmo aqueles que votaram normalmente no primeiro turno. A consulta pode ser feita gratuitamente pelo aplicativo e-Título ou pelo portal do TSE, no serviço Autoatendimento Eleitoral.

No site, o eleitor deve acessar a opção “Consultas” e, em seguida, “Onde votar”. A pesquisa permite conferir o local atualizado da seção eleitoral. Pelo aplicativo e-Título, a informação está disponível na opção “Onde Votar”. As alterações realizadas pelos cartórios eleitorais são atualizadas nos sistemas oficiais.

O segundo turno será realizado no domingo (25), das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. A orientação é verificar o endereço com antecedência para evitar deslocamentos desnecessários no dia da votação.