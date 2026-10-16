Moradores de Niterói fazem 'panelaço' durante entrevista de Flávio Bolsonaro na TV

Moradores de Niterói participaram, na noite desta sexta-feira (16), de um panelaço em protesto contra o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), durante a entrevista concedida por ele à TV Globo. O ato foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais e fez parte de uma mobilização que também teve manifestações em outras cidades brasileiras.

Em Niterói, moradores foram às janelas e varandas para bater panelas e fazer barulho durante a sabatina do senador, realizada ao vivo pela emissora. O protesto marcou a noite em diferentes pontos do país.





Niterói registra forte panelaço durante entrevista de Flávio Bolsonaro Divulgação

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Além de Niterói, panelaços foram registrados em bairros do Rio de Janeiro, como Tijuca, Copacabana e Botafogo, e em regiões da capital paulista, entre elas Barra Funda, Praça da Árvore e Aclimação.

A manifestação ocorreu por volta das 21h, próximo ao início da entrevista, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete. A mobilização havia sido convocada previamente nas redes sociais, com mensagens que incentivavam moradores a participar do ato de suas próprias casas.

A convocação propunha o uso de panelas e colheres nas janelas, varandas e portas das residências, com o objetivo de demonstrar oposição ao candidato durante a transmissão.