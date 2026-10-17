Douglas Ruas faz carreata em Niterói em apoio a Flávio Bolsonaro
Ato reuniu centenas de carros, motos e bicicletas e contou com a participação de políticos aliados ao governador eleito
O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), participou de uma carreata em Niterói em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República na manhã deste sábado (17). A mobilização reuniu centenas de veículos, entre carros, motos e bicicletas.
O trajeto começou na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, passou pela orla da praia de Icaraí e Charitas e terminou em Piratininga, nas proximidades de uma agência do Banco Itaú.
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O ato contou com a presença de representantes do PL e de outras legendas. Entre os participantes estavam o senador eleito Carlos Jordy (PL), a vice-governadora eleita Fernanda Louback e o vereador Allan Lyra (PL).
Também participaram os suplentes de vereador Eduardo Paiva e Bruno Guimarães, ambos do PL; Daniel Marques, vereador e deputado estadual eleito pelo partido; Douglas Gomes, eleito deputado federal pelo PL; Bruno Lessa (PL) e o vereador Michel Saad, do Podemos.
A mobilização foi realizada em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno da eleição presidencial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A votação está marcada para o próximo domingo (25).
Douglas Ruas foi proclamado governador eleito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na quinta-feira (15), após a retotalização dos votos do primeiro turno. No dia seguinte, o PSD apresentou um novo recurso ao STF para tentar garantir a realização de um segundo turno entre Ruas e Eduardo Paes.
Durante a passagem da carreata pelo Centro de Niterói, também houve um panelaço em protesto contra o ato político.