TSE esclarece mensagem de “Faltou” exibida a eleitores após 1º turno

Segundo o TSE, a informação exibida anteriormente não representa uma conclusão definitiva sobre a ausência do eleitor - Foto: Reprodução/TSE

Segundo o TSE, a informação exibida anteriormente não representa uma conclusão definitiva sobre a ausência do eleitor - Foto: Reprodução/TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu, nesta terça-feira (6), uma dúvida que começou a circular nas redes sociais após eleitores relatarem que a consulta ao Autoatendimento Eleitoral apresentava a mensagem “Faltou” no registro do primeiro turno das Eleições 2026. Alguns usuários afirmaram ter comparecido às urnas e apresentaram o comprovante de votação.

Segundo o TSE, a informação exibida anteriormente não representa uma conclusão definitiva sobre a ausência do eleitor. Os dados referentes ao comparecimento, às ausências e às justificativas ainda estão sendo processados pela Justiça Eleitoral.

Para deixar a situação mais clara, o serviço de justificativa eleitoral passou a informar que os dados estão “em processamento”.

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Dados ainda estão sendo atualizados

De acordo com o cronograma operacional do Cadastro Eleitoral, o processamento dos arquivos referentes ao primeiro turno começou em 4 de outubro e deve ser concluído até 11 de outubro.

O procedimento inclui a atualização de informações sobre:

comparecimento dos eleitores;

ausências;

justificativas eleitorais;

presença de mesárias e mesários.

Até que esse processo seja concluído, as informações exibidas nas consultas podem sofrer alterações.

Eleitor que viu a mensagem precisa fazer algo?

De acordo com o TSE, não. O Tribunal orienta que quem compareceu à votação e visualizou a indicação “Faltou” no sistema não precisa tomar nenhuma providência neste momento.

A recomendação é aguardar a conclusão do processamento dos dados, prevista para até 11 de outubro.

A mensagem questionada aparecia especificamente na opção de “Justificar ausência” do Autoatendimento Eleitoral e estava relacionada ao registro de comparecimento do eleitor.

Certidão de quitação eleitoral

O cronograma do TSE também prevê a suspensão da emissão da certidão de quitação eleitoral pela internet e pelo aplicativo e-Título a partir de 5 de outubro.

A previsão é de que o serviço seja restabelecido até 12 de outubro.

Caso alguém precise da certidão antes da retomada do atendimento pela internet, o documento poderá ser solicitado diretamente em um cartório eleitoral.