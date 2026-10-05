Garotinho desiste de recurso e Douglas Ruas pode ser eleito no 1º turno

A desistência de Anthony Garotinho (Republicanos) de um recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pode alterar o resultado da eleição para governador do Rio de Janeiro. Caso os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador deixem de ser considerados na base dos votos válidos, Douglas Ruas (PL) ultrapassará 50% e poderá ser eleito ainda no primeiro turno.

Garotinho comunicou a desistência do recurso nesta segunda-feira (5). O pedido foi apresentado no processo que questiona o indeferimento de sua candidatura pela Justiça Eleitoral. A desistência, porém, ainda precisa ser processada pelo TSE, que terá de definir os efeitos da decisão sobre os votos recebidos pelo candidato.

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Na totalização oficial da eleição, Ruas terminou em primeiro lugar, com 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo, com 3.706.984 votos (42,76%), enquanto Garotinho recebeu 274.411 votos (3,17%). Com esse resultado, Ruas e Paes foram classificados para o segundo turno.

A situação dos votos de Garotinho, no entanto, ainda está em discussão. Na sexta-feira (2), o ministro Floriano de Azevedo Marques havia determinado que os votos fossem registrados como “anulados sub judice”. No domingo (4), porém, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, determinou que eles continuassem sendo considerados no cálculo dos percentuais até que o tribunal decidisse de forma colegiada sobre o registro da candidatura.

Se os 274.411 votos forem retirados da base de votos válidos, o cenário muda. Nessa hipótese, o total considerado na disputa cairia de 8.669.038 para 8.394.627 votos. Os 4.271.199 votos de Ruas passariam a representar 50,88% dos votos válidos, enquanto Paes ficaria com 44,16%.

A candidatura de Garotinho havia sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em setembro. A decisão levou em consideração uma condenação por improbidade administrativa, que resultou na suspensão de seus direitos políticos. A defesa recorreu ao TSE para tentar reverter o indeferimento.

Mesmo com o registro indeferido, Garotinho pôde disputar a eleição enquanto o processo ainda estava em análise na Justiça Eleitoral. Por isso, seu nome apareceu nas urnas no domingo e seus votos foram contabilizados provisoriamente até uma decisão definitiva sobre a candidatura.

Com a desistência, Garotinho deixa de tentar reverter o indeferimento. O pedido apresentado pela defesa ainda precisa ser processado pelo TSE, que terá de definir os efeitos da desistência sobre o registro e, consequentemente, sobre os votos recebidos.

Até que isso aconteça, o resultado oficial permanece com Ruas e Paes classificados para o segundo turno. Caso a Justiça Eleitoral determine a retirada dos votos de Garotinho e uma nova totalização confirme mais de 50% dos votos válidos para Ruas, o segundo turno poderá ser cancelado e o candidato do PL será declarado eleito.