Portinho e Jordy, do PL, são eleitos para o Senado pelo Rio

Carlos Portinho e Carlos Jordy, ambos do PL, foram eleitos para ocupar as duas vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal nas Eleições 2026. Os dois assumirão os mandatos em 1º de fevereiro de 2027, quando passarão a integrar a bancada fluminense na Casa ao lado de Romário, eleito em 2022 para um mandato de oito anos.

Portinho ficou na primeira colocação, com 4.264.932 votos, enquanto Jordy terminou em segundo, com 3.912.405 votos. Benedita da Silva (PT) ficou em terceiro lugar, com 3.220.765 votos, seguida por Pedro Paulo (PSD), com 1.904.352 votos, e Monica Benicio (PSOL), com 1.538.444 votos.

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Confira a lista completa dos candidatos e a votação recebida por cada um:

Carlos Portinho (PL) com 4.264.932 votos 26,77%

Carlos Jordy (PL) com 3.912.405 votos 24,56%

Benedita Da Silva (PT) com 3.220.765 votos 20,22%

Pedro Paulo (PSD) com 1.904.352 votos 11,95%

Monica Benicio (PSOL) com 1.538.444 votos 9,66%

Marcelo Crivella (REP) com 539.598 votos 3,39%

Marcos Dias (PODE) com 194.605 votos 1,22%

Helio Secco (MISSÃO) com 131.065 votos 0,82%

Waguinho (REP) com 116.453 votos 0,73%

Michelly Xavier (UP) com 31.492 votos 0,20%

Paula Falcão (PSTU) com 27.631 votos 0,17%

Luciano Mattos (PRTB) com 23.911 votos 0,15%

Ó Clemente (DEMOCRATA) com 9.176 votos 0,06%

Vinicius Benevides (UP) com 8.828 votos 0,06%

Luiz Eugenio (PCO) com 5.825 votos 0,04%

Os dois novos senadores começam os mandatos em 1º de fevereiro de 2027. A partir da posse, Portinho e Jordy passam a representar o Rio de Janeiro no Senado ao lado de Romário, que foi eleito em 2022 para um mandato de oito anos.

O senador participa da elaboração e votação de leis, inclusive de propostas que chegam da Câmara dos Deputados, além de analisar propostas de emenda à Constituição.

Também cabe ao Senado aprovar indicações para determinados cargos, como ministros do Supremo Tribunal Federal, e analisar operações de crédito de estados e municípios em situações previstas pela legislação. Os senadores ainda participam de comissões, onde projetos são discutidos antes de chegar ao plenário, e exercem funções de fiscalização do governo federal por meio de requerimentos, audiências e convocações previstas nas regras da Casa. Também cabe aos senadores a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF.