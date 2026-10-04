Fiscal do PSD é preso após filmar o próprio voto em Cardoso Moreira

A ocorrência foi registrada na seção 30 da Escola Estadual Manoel Joaquim da Silva Pinto, em Cardoso Moreira - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Cardoso Moreira

A ocorrência foi registrada na seção 30 da Escola Estadual Manoel Joaquim da Silva Pinto, em Cardoso Moreira - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Cardoso Moreira

Na manhã deste domingo (4), uma fiscal do Partido Social Democrático (PSD), foi conduzida à delegacia após filmar o próprio voto na cabina de votação.

A ocorrência foi registrada na seção 30 da Escola Estadual Manoel Joaquim da Silva Pinto, em Cardoso Moreira, no Norte Fluminense, e foi acompanhada pelo juiz eleitoral Rodrigo Pinheiro Rebouças.

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A conduta é proibida pela legislação eleitoral, que estabelece o sigilo do voto e impede o uso de aparelhos eletrônicos na cabina de votação. O caso foi encaminhado à autoridade policial para as providências cabíveis.