Eleições 2026: Eduardo Paes vota no Rio neste domingo

O candidato ao Governo do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) votou na manhã deste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições de 2026. Paes esteve no Gávea Golf Club, em São Conrado, na Zona Sul da capital fluminense.

O candidato chegou ao local acompanhado da mulher, dos filhos e de aliados políticos.

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Esta é a segunda vez que Eduardo Paes disputa o Governo do Estado. Antes da candidatura, ele exerceu quatro mandatos como prefeito do Rio de Janeiro.