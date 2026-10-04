Eleições 2026: Lula chega para votar em São Bernardo do Campo neste domingo

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva votou na manhã deste domingo (4), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele compareceu à Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, onde está registrado seu local de votação.

Lula chegou ao colégio eleitoral acompanhado do vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), além da candidata ao Senado Simone Tebet (PSB) e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT). Marina Silva também acompanhou o candidato durante a votação.

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Caso seja eleito, Lula poderá assumir seu quarto mandato como presidente da República. Ao longo da carreira política, ele já ocupou o cargo por três mandatos.

A votação ocorre neste domingo em todo o país para a escolha dos cargos em disputa nas Eleições 2026.