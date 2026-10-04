Eleições 2026: Flávio Bolsonaro vota no Rio neste domingo

O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) chegou por volta das 8h deste domingo (4) à Escola Municipal Barão Homem de Mello, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para votar no primeiro turno das eleições de 2026.

Flávio chegou acompanhado da esposa, Fernanda Bolsonaro, do candidato ao governo do Rio, Douglas Ruas (PL), e dos candidatos ao Senado Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL). A mãe do candidato, Rogéria Bolsonaro, também esteve no local.



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Após votar, a previsão é que o senador siga para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos.

A votação para o primeiro turno das eleições ocorre neste domingo em todo o país. Além da escolha para a Presidência da República, os eleitores também votam para governador, senador e deputados federal e estadual ou distrital.