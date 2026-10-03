Onde estão os candidatos à Presidência no último dia de campanha - Foto: REPRODUÇÃO

Onde estão os candidatos à Presidência no último dia de campanha - Foto: REPRODUÇÃO

﻿Os candidatos à Presidência da República cumprem neste sábado (3) os últimos compromissos públicos de campanha antes do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4). As agendas incluem caminhadas, carreatas, encontros com apoiadores e atos de encerramento em diferentes cidades do país, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma caminhada em São Paulo, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) divide a agenda entre o interior paulista e o Rio de Janeiro. Outros candidatos também têm compromissos previstos para este sábado em São Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte.

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Lula faz caminhada em São Paulo

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, a partir das 10h, da caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Paulo.

A concentração ocorreu na região da Rua Augusta, com percurso em direção à Praça Franklin Roosevelt. O ato conta com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), do candidato ao governo paulista Fernando Haddad (PT) e das candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

Flávio Bolsonaro tem atos em São Paulo e no Rio

Flávio Bolsonaro (PL) começou o último dia de campanha no interior de São Paulo, com uma moto-carreata entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana pela Rodovia SP-304. O ato conta com a participação do governador paulista e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A saída está prevista para a manhã, em Santa Bárbara d'Oeste, com chegada em Americana. À tarde, às 15h, Flávio tem outra moto-carreata prevista no Rio de Janeiro, com percurso entre Campo Grande e Bangu.

Augusto Cury faz caminhada em Colina

Augusto Cury (Avante) participou, às 10h30, da Caminhada pela Pacificação, no centro de Colina, no interior de São Paulo.

A cidade é o município onde o candidato nasceu. Após o compromisso, Cury retorna a Ribeirão Preto e não tem outro evento público previsto na agenda divulgada.

Ronaldo Caiado concentra agenda em Goiás

Ronaldo Caiado (PSD) concentra os compromissos deste sábado em Goiás. Pela manhã, o candidato participou de uma caminhada na Avenida 24 de Outubro, em Goiânia, seguida, às 10h30, por uma carreata na Região Noroeste da capital.

À tarde, a agenda prevê a circulação de um palanque móvel pelas ruas de Goiânia. O encerramento da campanha está previsto para Trindade, onde Caiado participa de uma caminhada na região da Basílica do Divino Pai Eterno.

Renan Santos encerra agenda em Santos e São Paulo

Renan Santos (Missão) participou, ao meio-dia, de um ato no Panteão dos Andradas, no Centro de Santos, no litoral paulista.

Às 15h, o candidato segue para a capital paulista, onde tem concentração com apoiadores na Praça da Liberdade. A programação prevê uma caminhada até o Largo São Francisco.

Hertz Dias participa de atos em São Paulo

Hertz Dias (PSTU) teve uma reunião on-line com apoiadores de todo o país às 10h. Às 16h, participa do ato Pane no Sistema, na sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo.

As duas atividades estão previstas para o último dia de campanha antes do primeiro turno.

Samara Martins faz caminhada em Natal

Samara Martins (UP) realizou uma caminhada com militantes e apoiadores a partir da Praça do Relógio, em Natal, no Rio Grande do Norte, durante a manhã.

Candidatos sem agenda pública divulgada

Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Romeu Zema (Novo), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não haviam divulgado agenda pública de campanha até a publicação do levantamento consultado na manhã deste sábado.

Com as atividades deste sábado, os candidatos encerram a agenda pública antes do primeiro turno, que será realizado neste domingo (4). Pela legislação eleitoral, caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha ainda são permitidas até as 22h deste sábado.

Campanha nas ruas termina às 22h

A propaganda eleitoral nas ruas pode ser realizada até as 22h deste sábado (3), véspera do primeiro turno. Até esse horário, são permitidas atividades como caminhadas, passeatas, carreatas, distribuição de material gráfico e uso de carros de som e alto-falantes, dentro das regras eleitorais.

Depois das 22h, essas atividades ficam proibidas. No domingo (4), dia da votação, a manifestação individual e silenciosa da preferência política é permitida, mas não são autorizadas ações de campanha como distribuição de material, abordagem de eleitores e realização de boca de urna.