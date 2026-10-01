Gilmar Mendes deve determinar inclusão de Renan Santos em debate da Globo, diz jornal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes deve determinar que a TV Globo inclua o candidato à Presidência Renan Santos (Missão) no debate presidencial desta quinta-feira (1º), segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

O debate está marcado para 21h30. Inicialmente, foram convidados o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) foi incluído posteriormente após uma decisão judicial do ministro Kassio Nunes Marques.

Segundo o InfoMoney, a expectativa é que Gilmar Mendes utilize como fundamento os princípios da liberdade de expressão e do pluralismo político para decidir sobre a participação de Renan Santos.

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A defesa do candidato argumenta que Renan participou de eventos promovidos pela TV Globo anteriormente. Para os advogados, os convites para debates, sabatinas e cobertura das agendas dos candidatos teriam criado uma expectativa legítima de que ele também participaria do debate desta quinta-feira.

Antes da análise no STF, o pedido de Renan Santos havia sido negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a decisão mencionada pelo InfoMoney, a emissora não seria obrigada a convidar o candidato porque o partido Missão não atende ao requisito de ter pelo menos cinco parlamentares eleitos.

O entendimento do TSE também considerou que a participação anterior de Renan Santos em outros formatos da cobertura eleitoral da Globo não obrigaria a emissora a incluí-lo no debate.

Lula não participará

O presidente Lula informou que não participará do debate desta quinta-feira. No mesmo horário, o candidato participará de uma entrevista ao podcast Flow.