Gilmar Mendes deve determinar inclusão de Renan Santos em debate da Globo, diz jornal
Ministro do STF deve analisar pedido para que candidato do Missão participe do debate presidencial desta quinta-feira (1º)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes deve determinar que a TV Globo inclua o candidato à Presidência Renan Santos (Missão) no debate presidencial desta quinta-feira (1º), segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.
O debate está marcado para 21h30. Inicialmente, foram convidados o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) foi incluído posteriormente após uma decisão judicial do ministro Kassio Nunes Marques.
Segundo o InfoMoney, a expectativa é que Gilmar Mendes utilize como fundamento os princípios da liberdade de expressão e do pluralismo político para decidir sobre a participação de Renan Santos.
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A defesa do candidato argumenta que Renan participou de eventos promovidos pela TV Globo anteriormente. Para os advogados, os convites para debates, sabatinas e cobertura das agendas dos candidatos teriam criado uma expectativa legítima de que ele também participaria do debate desta quinta-feira.
Antes da análise no STF, o pedido de Renan Santos havia sido negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a decisão mencionada pelo InfoMoney, a emissora não seria obrigada a convidar o candidato porque o partido Missão não atende ao requisito de ter pelo menos cinco parlamentares eleitos.
O entendimento do TSE também considerou que a participação anterior de Renan Santos em outros formatos da cobertura eleitoral da Globo não obrigaria a emissora a incluí-lo no debate.
Lula não participará
O presidente Lula informou que não participará do debate desta quinta-feira. No mesmo horário, o candidato participará de uma entrevista ao podcast Flow.