Morre Lito Sousa, especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas, aos 59 anos

Morte do influenciador foi comunicada pela esposa - Foto: Reprodução/Aviões e Músicas/YouTube

Morte do influenciador foi comunicada pela esposa - Foto: Reprodução/Aviões e Músicas/YouTube

Morreu nesta quinta-feira (1º), aos 59 anos, Lito Sousa, influenciador, empresário e especialista em aviação conhecido pelo trabalho à frente do canal Aviões e Músicas, no YouTube. A morte foi comunicada pela esposa, Mila Seidl, nas redes sociais.

Joselito Geraldo de Sousa, conhecido como Lito, acumulava mais de 36 anos de experiência na área da aviação. Formado em manutenção de aeronaves, trabalhou em empresas do setor, entre elas a United Airlines.

À frente do Aviões e Músicas, Lito ganhou destaque ao explicar temas relacionados à aviação de maneira acessível. O canal abordava assuntos como acidentes aéreos, turbulência, manutenção, procedimentos de segurança, funcionamento das aeronaves e fatores humanos.

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Em 2026, Lito foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurológica rara, degenerativa e progressiva. Ele também enfrentava um câncer de próstata, diagnosticado no início do ano.

Tratamento experimental

Durante o tratamento, a família buscou alternativas experimentais para a doença rara. Em setembro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou excepcionalmente o acesso de Lito ao medicamento experimental ALN-6457, que havia sido testado anteriormente apenas em animais.

A doença provocou rápida perda de movimentos e exigiu cuidados contínuos. Segundo relatos da esposa, a família acompanhava de perto a evolução do quadro e buscava alternativas de tratamento.

Lito era casado com Mila Seidl, com quem tinha um filho de 7 anos.