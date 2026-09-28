Quaest: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro 34% no 1º turno

Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Lula tinha 37% e Flávio Bolsonaro, 33% - Foto: Ricardo Stuckert/PR | Jefferson Rudy/Agência Senado

Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Lula tinha 37% e Flávio Bolsonaro, 33% - Foto: Ricardo Stuckert/PR | Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente Lula (PT) aparece com 39% das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28). O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 34%.

Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Lula tinha 37% e Flávio Bolsonaro, 33%. As duas oscilações, de dois pontos para Lula e de um ponto para Flávio, estão dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Com os novos números, a diferença entre os dois passou de quatro para cinco pontos percentuais.

Leia também

➣ Governo cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadores

➣ Polícia Civil prende homem que agrediu mulher e chutou cachorros na Gávea

Outros candidatos

O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 4% cada. Renan Santos (Missão) tem 3%, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%.

Samara Martins (UP), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram no levantamento.

Os eleitores que se declararam indecisos somam 5%. Já brancos, nulos e aqueles que afirmaram que não pretendem votar representam 10%.

Avaliação do governo

A pesquisa também mediu a aprovação do governo Lula. 49% dos entrevistados disseram desaprovar a administração, enquanto 46% afirmaram aprovar. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Na avaliação geral do governo, 41% classificaram a gestão como negativa, 34% como positiva e 23% como regular.

Medo de um novo governo Lula ou da volta dos Bolsonaro

A Quaest perguntou ainda aos entrevistados o que mais causa preocupação atualmente. 43% disseram ter medo de mais um mandato de Lula, enquanto outros 43% afirmaram temer a volta da família Bolsonaro ao poder.

Outros 7% disseram ter medo dos dois cenários, 3% não têm medo de nenhum deles e 4% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Quaest foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 24 e 27 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.