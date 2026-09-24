PT volta atrás e confirma presença de Lula em São Gonçalo nesta quinta (24)
Evento havia sido cancelado por conta das chuvas, mas vai acontecer normalmente
min de leitura | Redação
Depois de cancelar o evento de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em São Goncalo por conta da previsão de chuva, o Partido dos Trabalhadores (PT) voltou atrás e confirmou a presença do presidente na cidade nesta quinta-feira (23).
Lula deve chegar em São Gonçalo por volta das 11h, onde vai participar de uma passeata no Centro da cidade.
O evento está marcado para se concentrar às 10h, no Centro, iniciando a caminhada às 11h.
A prefeitura de São Gonçalo chegou a montar um esquema especial para o trânsito na região, mas voltou atrás por conta do cancelamento do evento. Até o momento, não há informações oficiais sobre como ficará o tráfego no local.