PT volta atrás e confirma presença de Lula em São Gonçalo nesta quinta (24)

Presidente vai se juntar a lideranças do partido em São Gonçalo e caminhar pelo Centro da cidade - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Presidente vai se juntar a lideranças do partido em São Gonçalo e caminhar pelo Centro da cidade - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Depois de cancelar o evento de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva em São Goncalo por conta da previsão de chuva, o Partido dos Trabalhadores (PT) voltou atrás e confirmou a presença do presidente na cidade nesta quinta-feira (23).

Lula deve chegar em São Gonçalo por volta das 11h, onde vai participar de uma passeata no Centro da cidade.

O evento está marcado para se concentrar às 10h, no Centro, iniciando a caminhada às 11h.

A prefeitura de São Gonçalo chegou a montar um esquema especial para o trânsito na região, mas voltou atrás por conta do cancelamento do evento. Até o momento, não há informações oficiais sobre como ficará o tráfego no local.