Datafolha: Lula tem 39% e Flávio Bolsonaro aparece com 35% na disputa presidencial

Em uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o atual presidente aparece com 46% das intenções de voto - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert/PR e Andressa Anholete/Agência Senado

Em uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o atual presidente aparece com 46% das intenções de voto - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert/PR e Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa pela Presidência da República, com 39% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (11). O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 35%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Na sequência, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 6% das intenções de voto. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, enquanto Renan Santos (Missão) aparece com 3%. Romeu Zema (Novo) soma 2%. Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC) e Edmilson Costa (PCB) têm 1% cada.

Brancos, nulos ou nenhum candidato representam 6% dos entrevistados, enquanto 4% ainda não sabem em quem votar.

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Segundo turno

Em uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o atual presidente aparece com 46% das intenções de voto, contra 44% do senador. O resultado também representa empate técnico dentro da margem de erro.

O Datafolha também testou outros cenários. Lula aparece à frente de Ronaldo Caiado por 46% a 41%, de Romeu Zema por 48% a 39% e de Renan Santos por 48% a 37%. Já contra Augusto Cury, Lula registra 45%, enquanto o escritor tem 43%, configurando empate técnico.

Pesquisa

O levantamento ouviu 2.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 10 de setembro, em 125 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01833/2026.