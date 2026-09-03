Datafolha: Lula lidera no 1º turno, mas empate técnico marca disputa com Flávio no 2º turno

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico em possível 2º turno - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico em possível 2º turno - Foto: Ricardo Stuckert/PR e Vinicius Loures/Câmara dos Deputados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa pelo Palácio do Planalto no primeiro turno das eleições de 2026, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3). O levantamento mostra o petista à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto os demais candidatos aparecem mais distantes.

Na simulação de primeiro turno, Lula registra 38% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Na sequência aparecem Augusto Cury (Avante), com 8%, Ronaldo Caiado (PSD), com 5%; Renan Santos (Missão), com 4%; e Romeu Zema (Novo), com 3%.

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O cenário muda em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio. O presidente aparece com 46%, enquanto o senador soma 44%, diferença de dois pontos percentuais. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos, os dois ficam em situação de empate técnico.

Em outros cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente. O petista registra 46% contra 41% de Ronaldo Caiado, 47% contra 38% de Renan Santos e 48% contra 39% de Romeu Zema.

A pesquisa, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, ouviu 2.002 eleitores em 125 cidades e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04496/2026.