Governo do Rio anuncia o cientista Antonio Claudio Lucas da Nóbrega como novo secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega vai assumir a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação em setembro, quando a pasta será reativada - Foto: Rogerio Santana/Governo do Rio

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega vai assumir a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação em setembro, quando a pasta será reativada - Foto: Rogerio Santana/Governo do Rio

O Governo do Estado do Rio de Janeiro anunciou o reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, como novo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (28) pelo governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, durante a Cerimônia de Entrega dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs). A secretaria será recriada em setembro, após passar por um processo de reestruturação com um novo desenho institucional, voltado para o desenvolvimento econômico e social.

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O novo modelo é fruto de diálogos entre o Governo do Estado e reitores das universidades do Rio. Entre as medidas previstas para a pasta está a criação de um comitê permanente com representantes das instituições, além de reuniões. O objetivo é ampliar a participação da comunidade acadêmica na formulação das políticas públicas voltadas para a ciência, tecnologia e inovação.

Sobre o novo secretário

Antonio Claudio Lucas da Nóbrega é médico formado pela UFF, com mestrado em Ciências Biológicas (Biofísica), Doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pesquisador de Produtividade 1A do CNPq. Ao longo da carreira acadêmica, atuou como Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e como Vice-Reitor da UFF, além de coordenar programas de pós-graduação e projetos de pesquisa clínica na instituição.