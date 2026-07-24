Flávio Bolsonaro pede desculpas a Michelle, e ex-primeira-dama confirma reaproximação

O senador Flávio Bolsonaro fez um movimento público de reconciliação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro após a repercussão de um vídeo que gerou desconforto nos bastidores políticos. Em meio às articulações para uma possível candidatura, o parlamentar divulgou um pedido de desculpas, afirmando que não teve a intenção de causar qualquer tipo de mal-estar.

A declaração foi interpretada como uma tentativa de reduzir ruídos dentro do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente em um momento considerado estratégico, em que alianças e apoios são fundamentais para viabilizar projetos eleitorais.

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Na resposta, Michelle adotou um tom conciliador e confirmou a reaproximação. Ela afirmou que aceita o pedido de desculpas, e indicou que a parceria política entre os dois segue mantida. A ex-primeira-dama também ressaltou a importância da união no campo conservador, sinalizando alinhamento para os próximos passos no cenário eleitoral.